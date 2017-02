ESCLUSIVA TMW - Rita Pavone: "Juve la più amata. Dybala il mio preferito"

Fonte: Dal nostro inviato a Sanremo

Rita Pavone, autentica icona della musica italiana, ha parlato del Festival di Sanremo ora in corso ("ci sono nomi che non conoscevo ma che mi dicono riempiono San Siro, dunque la parola big è usurata"). Poi, sul calcio (lei che cantava 'La partita di Pallone'), ha detto: "Sono juventina, ho adorato Del Piero ma ieri qui a Sanremo ho apprezzato Totti, molto simpatico anche quando fa delle gaffes. La Juve è un amore che mi ha insegnato mio padre: ho avuto la gran gioia di conoscere sia Sivori che John Charles. E' una squadra che amo profondamente, come molte persone nel mondo. E' la più amata nel mondo. Il mio preferito è Dybala, è giovane e forte".

