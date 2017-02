ESCLUSIVA TMW - Roma, il 2000 Petrungaro nel mirino di City e Salisburgo

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano sirene di mercato dall'estero per Luca Petrungaro, attaccante classe 2000 della Roma. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore, autore di una doppietta nell'ultimo match di campionato contro il Frosinone, ha attirato le attenzioni di Manchester City e Red Bull Salisburgo. Il giocatore è stato visionato durante il torneo internazionale in Qatar a Doha "All Kass"