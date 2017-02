ESCLUSIVA TMW - S. Dandini: "Roma sempre. Stadio da fare, grande occasione"

Serena Dandini, nota conduttrice televisiva, ha parlato - al Festival del libro - anche di calcio e della sua passione per la Roma: "Il calcio lo guardo più che leggerlo. Sono legata alla Roma, la nostra Magica. La squadra sta facendo molto bene: il mio libro si chiama 'Avremo sempre Parigi' ma potrei parafrasarlo in 'Avremo sempre la Roma'. Questione stadio? Credo che si debba fare. Non capisco perchè a Roma per la paura di fare male una cosa non fa più niente. E' angosciante l'idea che una città debba rimanere inchiodata. Perdere tutte le occasioni per il terrore di fare male e per le strategie e gli odii politici credo sia avvilente per una grande capitale"

