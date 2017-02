ESCLUSIVA TMW - Scanzi: "La mia passione per Rui Costa. DeLa sfogo folle"

Andrea Scanzi, scrittore ed opinionista, ha parlato della sua passione per il calcio e soprattutto per i numeri dieci: “Baggio era uno dei miei preferiti ma ebbi una 'sbronza' quasi mistica per Rui Costa. Lo adoravo – spiega nello stand di TMW alla Fiera del Libro - perché era un giocatore di grande eleganza e con una propensione per l’assist. Rui l’ho amato a tal punto che agli inizi della mia carriera mi firmavo come Andrea Rui Scanzi…”. Tifoso milanista, sul presente dei rossoneri ha detto che “l’allenatore è bravo e intelligente. La gara di domenica contro la Fiorentina? I viola hanno un possesso palla straordinario e hanno tutto per mettere in difficoltà il mio Milan. Se proprio devo perdere, visto che mio padre è viola, un ko con la Fiorentina lo tollero di più”. Sullo sfogo di De Laurentiis nei confronti di Sarri invece ha spiegato: “L’ho trovato semplicemente folle. Sarri sta facendo benissimo e ha rilanciato vari giocatori. E’ grave per il Napoli perdere contro i campioni d’Europa? Trovo delirante lo sfogo e lo dico anche da grande estimatore di Sarri”

