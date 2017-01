ESCLUSIVA TMW - Sidney, per l'ex viola Brillante offerte dalla Cina

© foto di Federico De Luca

Joshua Brillante, centrocampista australiano classe '93 ex Fiorentina ora in forza al Sidney potrebbe andare a giocare in Cina. Al ventitreenne calciatore e al club australiano sono arrivate interessanti offerte: il Sidney però per adesso resiste anche perchè si trova in testa alla classifica e vorrebbe vincere il titolo (il campionato finirà a fine aprile). La questione è in divenire.