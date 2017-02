ESCLUSIVA TMW - Toni Santagata: "Le mie canzoni per la grande Nazionale"

Fonte: Dal nostro inviato a Sanremo

Toni Santangata, storico cantautore italiano ha raccontato a Sanremo, a Tuttomercatoweb, alcuni interessanti aneddoti sulla sua carriera. "La Gialappa's quando si inventò il personaggio Frengo metteva come sottofondo la mia canzone 'Squadra Grande Squadra mia'. Ho portato fortuna... Dedicai questa canzone alla Nazionale quasi come un inno: organizzai anche un concerto a Roma per la vittoria contro l'Argentina nell'82, prima però di esser certo del successo degli azzurri. Ma ne ero convinto, nonostante mi prendessero per matto. Fu un successo clamoroso. E anche per la finale partii col concerto cantando 'Italia Grande Italia mia'..."

