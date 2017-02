ESCLUSIVA TMW - U. Pantani: "Ecco i miei personaggi. E forza Spal"

Fonte: Dal nostro inviato a Sanremo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ubaldo Pantani, imitatore di grande successo e presenza fissa a Quelli che il Calcio ha parlato a Sanremo del Festival ma anche di alcuni suoi cavalli di battaglia come le imitazioni di Lapo Elkann e Gigi Buffon. Poi ha raccontato della sua fede calcistica: "Tifo per la Spal. Sono juventino di famiglia ma poi sono diventato un sostenitore della Spal. Sono grato a Semplici che ricordo addirittura come giocatore del Cecina, la mia città natale. Sul futuro della Spal non aggiungo niente per scaramanzia. La A comunque sarebbe il sogno sportivo della mia vita..."

