ESCLUSIVA TMW - Zingaretti: "Spalletti un grande ma il club lo supporti meglio"

Fonte: Dal nostro inviato a Sanremo

© foto di Insidefoto/Image

Luca Zingaretti, attore di gran fama, presente a Sanremo, ha parlato anche della 'sua' Roma: "Per lo scudetto non ci sono speranze. Spalletti è un grande ma ci vorrebbe una società che lo supporti meglio. Stadio? non mi sembra che questa giunta sia molto favorevole. I fatti ti portano ad essere dubbioso.

Sarebbe strategico per una città che ha un'economia che in questo momento non tira granchè. Aiuterebbe l'economia locale"

