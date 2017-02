Esecutivo Uefa su Mondiale 48 squadre

Domani primo incontro a Nyon del governo del calcio europeo

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GINEVRA, 8 FEB - Le conseguenze dell'allargamento del Mondiale 2026 a 48 squadre sarà al centro delle discussioni dell'Esecutivo Uefa, che si riunisce domani a Nyon. Per il primo incontro del governo del calcio europeo nel 2017, le 'questioni Fifa' sono state messe all'ordine del giorno. Due i punti che il presidente Aleksander Ceferin desidera certamente chiarire: per primo ritrovare un'unità europea intorno all'allargamento, ormai deciso. Anche se il mese scorso i membri Uefa alla Fifa avevano adottato all'unanimità l'ampliamento della competizione, alcuni paesi - Spagna e Germania ad esempio - avevano criticato la scelta. Poi, bisognerà trovare una posizione comune sui posti da attribuire all'Europa da difendere presso la Fifa. Basteranno i 16 evocati a Zurigo? Fra gli altri temi in agenda, figura una discussione sulla modifica degli Statuti per migliorare l'amministrazione del'Uefa, nonché la preparazione del congresso di Helsinki del 3 maggio. Probabile anche un punto sulla procedura di candidatura all'Europeo 2024.