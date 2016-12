Falcao a TMW: "Rithely piace a tanti. Punto di riferimento per la squadra"

© foto di Marco Iorio/Image Sport

Paulo Roberto Falcao ha parlato a Tuttomercatoweb.com anche di Rithely, centrocampista (classe '91) dello Sport Recife accostato a vari club italiani e che è stato allenato proprio dall'ex giallorosso: "Lo vogliono tantissime squadre. E' un mediano che gioca davanti alla difesa ed è molto forte. Nonostante non sia altissimo è bravo di testa".

E' pronto anche per l'Italia?

"Non so se lo Sport Recife lo lascerà partire, di sicuro posso dire avendolo allenato che è un punto di riferimento per la squadra".