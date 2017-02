FIGC, il dg Uva candidato al Comitato Esecutivo UEFA

© foto di Federico De Luca

Il Comitato Esecutivo UEFA, riunitosi oggi a Nyon, ha ricevuto la lista dei candidati per le elezioni al 41° Congresso Ordinario che si terrà a Helsinki il prossimo 5 aprile. Come annunciato in occasione del Consiglio Federale dello scorso 27 gennaio, tra i 13 rappresentanti delle federazioni candidati agli otto posti vacanti nel Comitato Esecutivo UEFA c’è anche il Direttore Generale della FIGC Michele Uva.

Questi i candidati: Zbigniew Boniek (Polonia), Kairat Boranbayev (Kazakistan), John Delaney (Irlanda), Armand Duka (Albania), David Gill (Inghilterra), Reinhard Grindel (Germania), Marios N. Lefkaritis (Cipro), Elkhan Mammadov (Azerbaigian), Karl-Erik Nilsson (Svezia), Kieran O'Connor (Galles), Michele Uva (Italia), Michael van Praag (Olanda), Servet Yardimci (Turchia).