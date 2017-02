Fiorello: "Inter, fossi Pioli pretenderei la vittoria con la Juve"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervenuto su Radio2 durante la trasmissione 'Italia nel pallone​', lo showman Fiorello​, noto tifoso nerazzurro, ha espresso le sue sensazioni in merito al big match dello Juventus Stadium: "Per l'Inter questa è la partita dell’anno, se avesse perso di meno nelle precedenti forse sarebbe appaiata alla Juventus. Non conosco Pioli, ma se fossi in lui entrerei nello spogliatoio pretendendo la vittoria dai giocatori. Ha la scusa giusta per farlo, ne abbiamo già buttate troppe all’inizio".