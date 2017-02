Fiorentina, ancora dolore al ginocchio per Kalinic: Saponara in gruppo

© foto di Federico De Luca

Questo il report medico diramato pochi minuti fa dalla Fiorentina sul proprio sito ufficiale: "Nikola Kalinic ha svolto la sessione odierna di allenamento ancora in maniera differenziata per gli esiti del trauma contusivo al ginocchio destro. L’evoluzione è positiva con l’esecuzione dell’allenamento in assenza di dolore; tuttavia rimangono condizioni di rischio che ne controindicano la disponibilità per domani. Riccardo Saponara sta completando il percorso riabilitativo del trauma distorsivo alla caviglia sinistra, svolgendo il lavoro con il resto del gruppo".