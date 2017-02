Fiorentina, Astori: “Gara bella e difficile, risultato importante per il ritorno”

Intercettato da Sky Sport dopo la vittoria della Fiorentina sul campo del Borussia Mönchengladbach, il difensore viola Davide Astori ha così commentato la prestazione viola. “Sapevamo che sarebbe stata una gara dura e difficile. Loro - ha detto - sono stati bravi a eludere il pressing nella prima frazione, abbiamo sfidato una squadra forte ottenendo un risultato importante anche in vista del ritorno”.

Il Borussia, però, ci ha provato fino alla fine. “Non siamo molto abituati a fare questo tipo di prestazione, in casa dobbiamo imporre il nostro gioco anche per rischiare di meno. Ma, in gare come queste, capiamo che possiamo ottenere risultati importanti anche in partite difficili”.

Importante anche il supporto dei vostri tifosi. “I nostri si sono fatti sentire, ci stanno sostenendo sempre. Anche in una gara bella e difficile come questa”.