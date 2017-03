Fiorentina, Bernardeschi ancora a parte. Per Ilicic si decide domani

© foto di Federico De Luca

Dopo l'allenamento di questa mattina non filtra troppo ottimismo su Federico Bernardeschi che anche oggi si è allenato a parte - riporta Firenzeviola.it -. Niente campo insomma per il talento di Carrara con le decisioni definitive, però, rimandate a domani nell'ultimo allenamento prima della partenza per Bergamo visto che tutto dipenderà dall'eventuale persistenza di dolore. Josip Ilicic si è invece allenato con il gruppo, una buona notizia in vista della partita con l'Atalanta (ma anche a questo proposito tutto è rimandato a domani) visto che la Fiorentina senza Bernardeschi, Ilicic e Saponara squalificato sarebbe a corto di trequartisti, anche se Borja e Cristoforo sono sempre alternative già utilizzate.