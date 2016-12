Fiorentina, comunicato del Comune di Firenze: "Stadio sarà da 40.000 posti"

Questo il comunicato apparso poco fa sul sito del Comune di Firenze: "ACF Fiorentina spa ha consegnato ieri, 28 dicembre 2016, al Comune di Firenze la documentazione relativa al progetto del nuovo stadio redatto in conformità allo studio di fattibilità dichiarato di pubblico interesse dalla Giunta Comunale. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto destinato in modo prioritario agli eventi sportivi calcistici con capienza di circa 40.000 posti a sedere, garantendo nel contempo una flessibilità in modo da consentire l'utilizzo anche per eventi non sportivi”. Il responsabile del procedimento attiverà l'istruttoria della documentazione presentata per definire la prosecuzione della procedura attivata da ACF Fiorentina, ai sensi della legge 147/2013 articolo 1, comma 304".