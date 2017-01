Fiorentina, il saluto di Lezzerini: "Sousa mi ha regalato un sogno"

© foto di Federico De Luca

Luca Lezzerini, portiere viola passato recentemente in prestito all'Avellino. saluta la Fiorentina attraverso una lettere pubblicata sul suo profilo Instagram: "È il momento di salutare la città che mi ha cresciuto negli ultimi 8 anni e mezzo. Lascio tanti amici che mi hanno voluto bene e mi hanno accompagnato in questo percorso. Devo ringraziare tantissime persone , perché ognuna di loro è stata importante per la mia crescita a livello calcistico e come uomo. In primis ringrazio il mister Sousa e il suo staff che mi hanno dato la possibilità di affacciarmi al calcio che sognavo fin da bambino . I tifosi che mi hanno sempre supportato in questi anni nel bene e nel male . I magazzinieri , i fisioterapisti , i TM , i cuochi e tutte le persone che ogni giorno lavorano dietro le quinte per far sì che tutto funzioni alla perfezione ed a queste devo dire un immenso GRAZIE . E poi ultimi ma non meno importanti i miei compagni , ragazzi fantastici prima che calciatori straordinari . Si meritano tutto il meglio perché questo è un gruppo vero che sa regalare emozioni . Grazie Firenze e grazie Fiorentina.