Fiorentina, Saponara e Kalinic verso la convocazione con l'Udinese

© foto di Federico De Luca

Novità interessanti dal centro sportivo, dove questa mattina si è allenata la Fiorentina nell'antivigilia del match contro l’Udinese di sabato sera: Cristian Tello infatti ha svolto stamani una visita medica di controllo che però non dovrebbe precludere la sua presenza contro i friulani. Buone notizie anche sul fronte Kalinic e Saponara, che con tutta probabilità (di sicuro per ciò che riguarda il croato) dovrebbero tornare tra i convocati per la gara di sabato contro gli uomini di Delneri. A riportarlo è Radio Bruno Toscana.