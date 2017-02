Fiorentina, Sousa: "Non sono preoccupato, Babacar sta crescendo"

Roma-Fiorentina 4-0

© foto di Federico De Luca

Paulo Sousa, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match contro la Roma: "La squadra è stara bene per 25 minuti, equilibrata. Loro hanno mantenuto una qualità alta dall'inizio alla fine e questo ci ha messo in difficoltà. Credo che si riconosce bene la qualità e la grandezza di quest squadra.

Io non sono preoccupato, devo cercare di lavorare al meglio con quelli che abbiamo e migliorarli, cercando di prendere meno gol possibile. Dobbiamo difendere collettivamente e non solo con la linea difensiva. La Roma ha avuto livelli alti agonistici individuali e collettivi, questo ci ha messo in difficoltà. Al minimo errore abbiamo pagato.

Kalinic? E' una cosa che non posso controllare, tocca alla società ed il direttore. Cerco di lavorare con quelli che ci sono, oggi Babacar ha fatto una delle migliori prestazioni da quando ci sono io, ma il risultato non l'ha aiutato a motivarsi. Sia senza palla che con la palla è stato molto utile alla squadra fino a quando è stata in partita. Sono diversi mesi che sta crescendo, diventerà sempre più importante sia per le nostre dinamiche che lui come giocatore".