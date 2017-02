Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali: Saponara dal primo minuto

© foto di Federico De Luca

Esordio dal primo minuto per Riccardo Saponara nella Fiorentina, con Sousa che opta per l'ex Empoli in luogo di Bernardeschi, fuori per un problema fisico. Nel Torino invece fanno rumore le esclusioni di Ljajic e Iturbe, con Boye che affiancherà Iago Falque e Belotti nel tridente. Queste le formazioni ufficiali della sfida del Franchi:

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa, Badelj, Valero, Salcedo; Ilicic, Saponara; Kalinic.

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Lukic, Baselli; Iago Falque, Belotti, Boyè.