Difficilmente Matias Vecino e Federico Bernardeschi saranno a disposizione di Paulo Sousa per la trasferta di Genova contro la Sampdoria. I due calciatori viola anche oggi hanno svolto lavoro differenziato e sono lontani dal 100%. Discorso diverso per Nikola Kalinic: il croato ha proseguito in un lavoro parzialmente differenziato, svolgendo però la maggior parte della seduta con il resto del gruppo.