Gautieri su Pavoletti: “Gli ho parlato di Napoli, salto di qualità per lui”

© foto di Federico Gaetano

Attraverso Radio Crc, l'ex calciatore Carmine Gautieri ha parlato del possibile approdo di Leonardo Pavoletti al Napoli. “Avendo un bellissimo rapporto con Leonardo ne abbiamo parlato diverse a volte assieme, lui non ha mai detto di non voler venire a Napoli, era lì a Genova e in quel momento stava pensando solo al Grifone. Io gli ho dato solo un consiglio, gli ho detto che Napoli è una piazza importante, una città bellissima, una squadra passionale con dei tifosi spettacolari, che rappresentava la squadra giusta per lui. Poi Leonardo ha deciso di venire con la sua testa, costituisce un grandissimo salto di qualità per lui, ne è consapevole, un premio a quello che sta facendo e ha fatto fino a adesso. Poi finalmente vedo una società importante puntare su un italiano, basta con questa esterofilia, gli stranieri ben vengano ma solo se in grado di fare la differenza, altrimenti giusto puntare sui nostri ragazzi", ha detto.