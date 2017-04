© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Genoa (ore 15:00) che andrà in scena allo Stadio Luigi Ferraris di Genova valida per la 32esima giornata di Serie A.

Portieri: Adamonis, Strakosha, Vargic.

Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Hoedt, Lukaku, Patric, Radu, Wallace.

Centrocampisti: Biglia, Crecco, Felipe Anderson, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo.

Attaccanti: Djordjevic, Immobile, Keita, Lombardi.