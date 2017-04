Genoa, Rubinho out con la Juve. Non preoccupa Pandev

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento mattutino per il Genoa in vista della gara con la Juventus. Questo il report del sito ufficiale del Grifone: "A squadra schierata sono stati provati i movimenti sul terreno di gioco, curando la sincronia d’assieme e le misure tra i reparti, avvalendosi delle moderne esercitazioni di marca Juric. Al di là degli addestramenti specifici svolti da alcuni elementi, oltre che naturalmente dai portieri, il programma è stato integrato da una fase in palestra, sotto le grinfie dei preparatori Pilati e Barbero in prima battuta, per sviluppare la forza e prevenire anche l’insorgenza di eventuali infortuni. Al di là dell’assenza dello squalificato Rigoni, anche Rubinho non potrà vestire la maglia di ex, essendo il portiere alle prese con l’iter di recupero, dopo l’edema riscontrato giorni addietro all’altezza del bicipite femorale. Non preoccupano allo stato attuale le condizioni di Pandev, bloccato da una dorsalgia (mal di schiena) che gli ha impedito di allenarsi con il gruppo. L’attaccante macedone, in gol nell’ultima gara con la Lazio, dovrebbe unirsi ai compagni per i prossimi allenamenti ed è tenuto in osservazione dal comparto sanitario diretto dal dottor Gatto".