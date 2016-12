Gianni Di Marzio: "Napoli, Pavoletti operazione da 8 in pagella"

Gianni Di Marzio, ex tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte in merito all'arrivo di Leonardo Pavoletti in maglia azzurra. "Pavoletti è un ottimo acquisto. Considerando che deve essere un'alternativa a Milik, che può giocare con il polacco in coppia negli ultimi minuti e sa stare in panchina senza troppi problemi, è l'acquisto giusto. Operazione da 8 in pagella", ha detto.