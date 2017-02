Giudice sportivo, un turno di stop per i rossoneri Kucka e Paletta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una giornata di squalifica per Juraj Kucka e Gabriel Paletta dopo il rosso ottenuto ieri per doppia ammonizione nel recupero vinto dal Milan a Bologna. I due calciatori non saranno dunque a disposizione di Montella nella prossima sfida contro la Lazio. Nessuno squalificato invece per Juventus, Crotone e felsinei, anche se il rossoblù Nagu e il bianconero Bonucci sono entrati in diffida grazie alla quarta ammonizione stagionale.