GL Rossi: "Messi all'Inter? Dedicato ai boccaloni"

Fonte: Gianlucarossi.it

Per l’amatissima serie ‘siamo tutti boccaloni’ l’amenità del momento riguarda Lionel Messi ed il suo imminente arrivo all’Inter.

Ha cominciato a divertirci Marco Tronchetti Provera in pieno clima di brindisi natalizi probabilmente e via via si sono attaccati, alla bottiglia, verrebbe da dire, tutti gli altri. Oggi persino il prestigioso quotidiano francese L’Equipe racconta di un piano Inter per soffiare Messi all’emiro del Psg. Già perché si parte proprio dall’idea che siccome Messi non ha ancora rinnovato col Barcellona, per inciso c’è tutto il tempo visto che il suo attuale contratto scadrà solo il 30 giugno 2018, Suning sarebbe un avversario in più per i parigini.

Nell’articolo poi si ammette trattarsi solo di una ipotesi di mercato distante dalla realtà. Alla buon’ora.

Parlando seriamente, perché ogni tanto bisognerebbe pur farlo, val la pensa di ricordare che Lionel Messi a Barcellona guadagna 35 milioni l’anno fino al 2018 e là non avrebbero alcun problema a ritoccarglielo su cifre più che cinesi per intenderci. Poi si finge di dimenticarsi della clausola liberatoria di 250 milioni e che dall’entourage del calciatore hanno già fatto sapere che Messi al 95% resterà al Barcellona. Il restante 5% è solo un favore fatto a chi di mercato deve pur inventarsi qualcosa ogni ora. Tra l’altro Messi ha più volte dichiarato che dopo il Barcellona vuole comunque tornare a giocare un po’ in Argentina: quindi proviamo a fare due conti: Messi, classe 1987, rinnoverà col Barcellona almeno per tre anni, poi farà un paio di stagioni in Argentina e quindi realisticamente sarà disponibile per l’Inter dal 2023: avrà 36 anni Preparatevi per tempo.