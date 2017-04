Glgs-Ussi, allenatore sceglie giocatori

Protesta dei giornalisti per la conferenza di Gasperini saltata

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "L'ennesimo episodio di come personaggi dello sport interpretano erroneamente e malamente il rapporto con la stampa si è registrato con il rifiuto dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini di tenere la rituale conferenza stampa pre-partita per la presenza di un giornalista a lui sgradito". Lo sottolinea in una nota il Glgs (Gruppo lombardo giornalisti sportivi)-Ussi Lombardia. "Gasperini - così come ogni altro allenatore di qualunque disciplina sportiva e di qualunque serie - ha il diritto di scegliere i giocatori della sua squadra da mandare in campo, ma non può scegliere i giornalisti che possono o non possono partecipare ad una conferenza stampa - afferma l'organismo sindacale - È un concetto che dovrebbe essere ben chiaro, a maggior ragione nella Serie A di calcio, e sul quale il Glgs-Ussi Lombardia - che si duole per un episodio che rappresenta una macchia nella bella stagione sportiva a Bergamo - richiama ancora una volta l'attenzione degli organi competenti, in particolare Figc e Lega".