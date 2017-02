Granada, Alcaraz: "Bravi a fare la nostra gara contro una squadra tosta"

Risultato finale: Granada-Las Palmas 1

Fonte: twitter.com/GranadaCdeF

Seconda vittoria in questa Liga per il Granada di Lucas Alcaraz, che commenta così l'1-0 inflitto dalla sua squadra al Las Palmas al Nuevo Estadio de Los Cármenes: "Stasera abbiamo fatto la gara che volevamo fare contro una squadra tosta - ha spiegato il tecnico degli andalusi in conferenza stampa - Abbiamo messo grande intensità, pressando bene i nostri avversari nella loro metà campo. I tifosi? Sono sempre stati dalla nostra parte, non solo oggi. Ora non possiamo perdere tempo in nulla che non sia la prossima partita".