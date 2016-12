Il punto sulla Premier - Conte, sotto l'albero ecco la 12esima. Pep non molla

Boxing Day all'insegna della continuità per il Chelsea di Antonio Conte, che sotto l'albero di Natale trova la dodicesima vittoria consecutiva in Premier League, con annesso record del club, e si regala il settimo giro in vetta alla classifica.

Nel giorno di Santo Stefano, i Blues fanno la voce grossa anche senza Diego Costa e Kanté e piegano il Bournemouth con un netto 3-0 nel segno di Pedro e Hazard.

Dietro, però, non è che stiano a guardare con le mani in mano la stella cometa che brilla sopra lo Stamford Bridge: il Manchester City, secondo a -7 dalla vetta, in attesa di Liverpool-Stoke City di stasera, copia e incolla il risultato della capolista e si sbarazza, non senza fatica a dispetto del punteggio finale, di un Hull City ultimo ma non certo spacciato nello spirito. Fa il suo dovere anche l'Arsenal di Arsene Wenger, sciagurato e sfortunato sotto porta fino all'incornata con cui il solito Giroud last minute stende il WBA.

Non conosce soste neanche la corsa del Manchester United di José Mourinho, momentaneamente appaiato a 33 punti al Tottenham (di scena mercoledì contro il Southampton) al quinto posto in classifica grazie all'inedito poker di successi di fila nel torneo: nel 3-1 contro il Sunderland c'è tanto Ibrahimovic (gol e assist) ma sarà il colpo dello scorpione di Mkhitarian a rimanere scolpito nella memoria collettiva di tutti i tifosi sparsi in giro per il globo. Menzione speciale anche per Fabio Borini, autore della rete che forse segna la fine del suo lunghissimo calvario.

Dopo aver perso il Merseyside derby al fotofinish, l'Everton si riscatta con il Leicester City stendendolo 2-0 a domicilio e riprendendosi il settimo posto.

Nella 'side B' della graduatoria, il Watford di Mazzarri, 'destabilizzato' dai due cambi nel giro di un quarto d'ora a inizio gara, dopo aver vacillato sul gol di Cabaye ed aver schivato il colpo del knock out (rigore sbagliato da Benteke), è riuscito a portare a casa un punto d'oro col Crystal Palace grazie alla freddezza dagli undici metri di Deeney.

Quarto risultato utile filato per il West Ham di Bilic, che compie altri tre passi importanti per allontanarsi dalla 'relegation zone' vincendo nettamente 4-1 contro lo Swansea, fermo a 12 punti al penultimo posto.

Sempre in chiave salvezza va registrato, infine, l'1-0 di misura con cui il Burnley, contro il Middlesbrough, ha fatto valere la legge di Turf Moor per la sesta volta in stagione.

CLASSIFICA - Chelsea 46; Manchester City 39; Liverpool 37; Arsenal 37; Tottenham 33; Manchester United 33; Everton 26; Southampton 24; WBA 23; Watford 22; West Ham 22; Stoke City 21; Bournemouth 21; Burnley 20; Middlesbrough 18; Leicester City 17; Crystal Palace 16; Sunderland 14. Swansea 12; Hull City 12