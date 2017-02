Il Toro ai giovani. Arriva il momento di Lukic e a Gustafson

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' arrivato il momento dei giovani, nel Toro di Sinisa Mihajlovic. Domenica contro il Pescara i granata andranno a caccia della vittoria che manca da oltre un mese e mezzo (1-0 al Genoa nell’ultima uscita prenatalizia), e lo faranno affidandosi ai giovani, soprattutto a centrocampo. Ad accelerare i tempi e a dettare le scelte - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è stato il giudice sportivo che ha appiedato in automatico Baselli e Valdifiori. Riflettori dunque su Sasa Lukic, vent'anni serbo, candidato a sostituire il titolare Valdifiori. Contro il Pescara ci potrebbe essere spazio anche per Samuel Gustafson, la mezzala che in allenamento dà l’impressione di aver fatto numerosi passi avanti rispetto alla scorsa estate ma che nelle gerarchie granata è alle spalle del serbo, almeno per ora. Classe 1995, lo svedesino finora è stato utilizzato due volte nella Primavera, oltre ad aver collezionato 105 minuti e un assist contro il Pisa in Coppa.