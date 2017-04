Inter, Candreva al 45': "Vantaggio meritato, dimentichiamo i due passi falsi"

Così a Premium Sport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Candreva, esterno dell'Inter, è intervenuto all'intervallo del derby ai microfoni di Premium Sport: "E' una partita di calcio, si possono anche subire due azioni per tempo. Meritiamo questa vittoria per quel che si è visto nella seconda parte di questo primo tempo. A Crotone non c'era nulla da capire, bisogna approcciare le partite come oggi. Sono stati fatti due passi falsi, ma oggi vogliamo rifarci. Il match non è ancora finito".