Inter, da Brozovic a Kondogbia: Pioli deve fare i conti con i nervi

L'Inter è uscita a testa alta dalla partita contro la Juventus, ma il nervosismo di alcuni giocatori è evidente. Marcelo Brozovic, per esempio, è uscito con un bel 'vaffa' all'indirizzo di un falso sordo Pioli mentre per Kondogbia, inizialmente in panchina ha parlato direttamente il fratellino Evans, che via tweet ha paventato un possibile addio dai nerazzurri al termine della stagione. Nervosissimo anche Perisic, cacciato per qualche parola di troppo a Rizzoli, e infine il capitano Icardi, che al termine della partita si è scagliato verso l'addizionale Orsato, prima di essere frenato dal team manager Pinna. Questa sconfitta può pesare da un punto di vista psicologico, starà al tecnico cancellare subito ogni piccolo nervosismo per rilanciare una squadra che arrivava da 7 vittorie consecutive in campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.