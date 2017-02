Inter, Eder: "Siamo un bel gruppo, dobbiamo continuare così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eder Citadin Martins, attaccante dell’ Inter, è intervenuto al termine del match vinto 2-0 contro l’ Empoli. Ecco le parole del calciatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport

Oggi sentivi il peso dell’attacco insieme a Palacio?

"Abbiamo un gruppo forte, siamo venticinque ragazzi che lavorano duramente. Poi il mister fa le sue scelte, ne vanno in campo undici. Abbiamo interpretato bene la gara, l’ Empoli gioca bene anche in fase di non possesso. Il nostro obiettivo non è facile, stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così".

Pioli sembra che ti stia valorizzando anche per il tuo carisma.

"Questo è il mio modo di fare. Se gioco o non gioco mi piace essere positivo. É il nostro lavoro. Posso condividere o non condividere le scelte del mister, ma devo sempre rispettare tutti, altrimenti mancherei di rispetto al mio compagno che gioca al posto mio".

Secondo me un attaccante come te non può stare in panchina.

"La mia scelta di cambiare dalla Samp all’ Inter è venuta naturale, dovevo trovare nuove motivazioni. Prendo sempre il tutto in modo positivo, come un’ esperienza. Si parlava del Leicester a gennaio, ma ho scelto l’Inter. Poi ho fatto un bell’ Europeo. Non giocare ed essere positivo non è semplice, ma è il mio modo di essere. Io cerco di dare sempre il mio contributo".

Secondo te la scelta di andare all’ Inter è stata complicata?

"Non è facile, ma dicevo coi miei procuratori che cambiare a gennaio è difficile. Quel periodo lì è stato difficile. Anche quest’anno abbiamo iniziato diversamente, non c’era solidità. Questo è il primo anno che sono all’Inter e che vedo veramente il concetto di gruppo. Lo ha creato il mister, ma anche noi, che abbiamo iniziato a tirare dalla stessa parte. C’è un gruppo serio che vuole quell’ obiettivo, ovvero la qualificazione in Champions".

Che aria c’era in questa settimana nello spogliatoio?

"No, abbiamo vissuto bene. Io non guardo i quotidiani. Penso al campo e penso che tutto il gruppo faccia così. Ci siamo allenati bene, consapevoli di aver fatto una grande partita contro la Juventus che in questi cinque anni ha dimostrato di essere la squadra più forte. Abbiamo perso per dettagli, abbiamo preso le cose positive. Abbiamo lavorato bene e abbiamo reagito”.