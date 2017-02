Inter, Gagliardini: "Anche senza rigori, il risultato non è giusto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini ha parlato anche a Inter Channel: "Anche senza i rigori per noi che potevano starci, il risultato non è comunque giusto. Abbiamo dimostrato di potercela giocare contro la Juve, ma usciamo con zero punti. Anche oggi ho avuto qualche occasione e potevo sfruttarle meglio, soprattutto sul tiro di sinistro. Dispiace. Avevamo i nostri riferimenti, non ho avuto grosse difficoltà. Giocare qui forse è stata la mia prima gara così importante e mi fa piacere. Questo match ci lascia rammarico, ma anche consapevolezza: possiamo lottare per arrivare tra i primi tre".