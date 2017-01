Inter, Gagliardini: "Che settimana, bello esordire con una vittoria"

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha parlato al termine della gara vinta contro il Chievo ai microfoni di Sky Sport: “È stata una settimana particolare per me, ho vissuto tante emozioni e sono felice per la vittoria. Non ho visto nessun messaggio ancora, non ho guardato il cellulare. Appena sono entrato negli spogliatoi ho letto tanti nomi di giocatori che hanno fatto la storia del calcio. Cosa mi è piaciuto di più? L’esordio con una vittoria importante in rimonta è stata una cosa bellissima. Sicuramente sarebbe meglio non andare in svantaggio, magari segnare due gol e poi amministrare sarebbe ideale. Il modulo è diverso rispetto all’Atalanta, ma le cose che mi chiede il tecnico più o meno sono le stesse. Devo migliorare in fase realizzativa, ho sbagliato qualche conclusione, e poi sulle fasi di possesso e non possesso. Oggi abbiamo preso qualche ripartenza di troppo. I miei compagni? Mi ha impressionato il fatto che è un grande gruppo, questa prestazione di oggi la devo a loro. Non è facile farla dopo pochi giorni se non c’è un gruppo. Ci sono tanti campioni, se ne devo dire uno dico Banega che a me fa impazzire. È un fenomeno”.