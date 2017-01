Inter, Icardi: "Capita la serata storta in cui la palla non entra"

Il capitano dell’Inter Mauro Icardi ha commentato la sconfitta subita in Coppa Italia contro la Lazio, valsa l’eliminazione ai quarti di finale: "Capita la serata nella quale la palla non entra con facilità. C'è stata un'occasione mia in cui il difensore è stato fortunato perché la deviazione ha salvato il portiere ormai fuori causa. Il calcio è così, non si sa mai. La Coppa Italia era un obiettivo, ce la potevamo giocare con chiunque, ma purtroppo la serata è stata un po' storta con la disattenzione del primo tempo e il rosso a Miranda... E' dura ribaltare. Forse avevamo anche un po' di stanchezza, ma siamo stati meno attenti di altre volte nelle seconde palle e abbiamo concesso tante ripartenze a una squadra come la Lazio che non aspetta altro. Questo ci ha penalizzato. Abbiamo creato anche tanto fin da subito, cogliendo anche un palo con Kondogbia sullo 0-0 e una con Perisic. La Juve? Bisogna essere pronti sempre, non solo contro i bianconeri. Dobbiamo fare quello che prepareremo in settimana", ha detto a Inter Channel.