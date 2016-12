Inter, J. Mario: "Con Pioli percezione diversa su come posso rendere di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista al quotidiano portoghese Record Joao Mario ha parlato del suo ambientamento in Italia e anche del suo rapporto con Pioli. "Per me è stato un cambiamento enorme, in Italia ancora non mi conoscono molto bene - queste le parole riportate da fcinternews - ma col nuovo tecnico esiste già una percezione diversa su come posso rendere in campo, in quale posizione posso giocare e in che modo posso dare di più. Il campionato è molto interessante, c'è molta qualità; mi piace molto quest'esperienza".