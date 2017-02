Inter, la risposta al ricorso solo all'inizio della prossima settimana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta Sky Sport, la risposta al ricorso dell'Inter per le squalifiche di Ivan Perisic e Mauro Icardi da parte degli organi competenti arriverà solo all'inizio della prossima settimana, perché non è stato fatto ricorso di urgenza a causa dell'impossibilità di estinguere la squalifica di entrambi. Persi i due giocatori per domenica contro l'Empoli e senza ricorso d'urgenza, entro martedì dovrebbe arrivare l'esito e ci si regolerà per la partita di Bologna.