Inter-Milan, il derby cinese è un successo: sold out e incasso record

Il derby di Milano di sabato prossimo viaggia verso il sold out, con annesso record d'incassi. Lo riferisce la redazione di Sky Sport, che poi aggiunge che tra i quasi 80mila che popoleranno la Scala del Calcio non ci sarà il chairman dell'Inter Jindong Zhang, che comunque ha assicurato che seguirà la partita in tv sfruttando anche l'orario favorevole per i tifosi cinesi.