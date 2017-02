Inter, Murillo: "Torniamo a Milano e riprendiamo il nostro cammino"

© foto di Federico De Luca

Il difensore dell'Inter Jeison Murillo parla così a Inter Channel dopo il ko dello Stadium: "Era vitale fare una buona partita con concentrazione. Ma non solo io ho giocato bene, tutti abbiamo fatto una grande gara. Una partita intelligente, ma loro hanno trovato questo gol di Cuadrado in un nostro buon momento. Ora torniamo a Milano e ricominciamo sul nostro cammino. Il ruolo di centro-destra nella linea a tre? Dobbiamo farci sempre trovare pronti. Spiace per il ko, ma lavoreremo tanto per vincere ancora tante partite".