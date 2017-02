Inter, panolada contro Rizzoli: il club preferiva il basso profilo

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter non si aspettava la 'panolada' messa in scena dai tifosi nerazzurri prima e durante la partita vinta contro l'Empoli. Una protesta all'indirizzo della classe arbitrale e soprattutto di Rizzoli, reo di aver favorito la Juve nel big match dello Stadium. Il club interista avrebbe preferito il basso profilo, anche per provare a ottenere uno sconto di pena per Perisic e Icardi, ma i tifosi non hanno accolto questa 'richiesta' protestando anche contro Celi visto il rigore negato a Eder per un contatto sospetto con Diousse. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.