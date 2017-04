Inter, Perisic è ok. Nessun provvedimento per Gabigol

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nessun problema in casa Inter per Ivan Perisic, che lunedì è stato sostituito per un fastidio muscolare all’adduttore. Ieri l’esterno croato ha svolto la seduta defaticante riservata ai titolari e poi è volato a Parigi per la presentazione del nuovo sito di Kondogbia. Buone notizie, quindi, per Stefano Pioli in vista di Crotone. La Gazzetta dello Sport poi aggiorna anche su Gabigol dopo il calcio alla bottiglietta che ha colpito inavvertitamente il tm Pinna. Il brasiliano è rimasto a Milano, reduce da un siparietto poco costruttivo nel finale contro la Samp. Il club fa sapere che nei confronti del brasiliano non verrà preso alcun provvedimento. La cosa è finita lì, tanto che l’ex Santos ieri mattina era uno dei più attivi nell’allenamento di due ore con cui Pioli ha torchiato il gruppo.