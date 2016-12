Inter, ripresa la preparazione dopo le feste: personalizzato per Medel

Fonte: inter.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ripresa degli allenamenti in casa Inter dopo la pausa per le festività natalizia. Domani rientreranno tutti i sudamericani e Nagatomo, mentre il resto del gruppo è sceso in campo nel pomeriggio svolgendo alcune esercitazioni tecnico-tattiche. Lavoro personalizzato per Medel, mentre Pinamonti è stato aggregato alla prima squadra.