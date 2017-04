© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tegola in casa nerazzurra. In occasione della sconfitta subita in rimonta con la Sampdoria si è fermato Roberto Gagliardini. Il centrocampista, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a fine primo tempo per un problema alla caviglia destra, ha riportato - come scrive FcInternews.it - un trauma distorsivo.