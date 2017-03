Inter, Zanetti: "Fiero di avere indossato la fascia di capitano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal Piccolo Teatro Grassi di Milano, il vice president dell’Inter Javier Zanetti ha parlato di ciò che significa per lui l’Inter e soprattutto il suo concetto di internazionalità: “Grazie all’internazionalità dell’Inter sono arrivato qui in Italia. Ormai posso dire di sentirmi italiano, vivo qui da più di 20 anni, ho tre bambini interisti; l’Inter farà sempre parte della mia vita, grazie anche alla passione della famiglia Moratti che mi ha insegnato tantissimo e mi ha trasmesso tanto amore per questo club. Per me è sempre stato un punto di riferimento molto importante. Abbiamo condiviso momenti di difficoltà e di grande felicità, ma questa è l’Inter: è qualcosa di speciale, una grande famiglia. L’Inter è fantastica, sono fiero di avere indossato la fascia di capitano per tanto tempo e aver vissuto coi miei compagni e a tantissime persone che hanno contribuito e gioito insieme a noi dei momenti indimenticabili che rimarranno nella storia del calcio mondiale. Per questo l’Inter ha qualcosa di diverso dalle altre squadre”.