Italia Under 20, Chiesa: "Vogliamo vincere il titolo in Corea del Sud"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il giovane esterno della Fiorentina Federico Chiesa ha conquistato la copertina del sito della Fifa e parlato ai microfoni dello stesso: “Mio padre ha avuto grande influenza nella mia carriera, mi ha dato i consigli giusti al momento giusto. Io cerco di coronare il mio sogno da bambino e competere coi migliori club al mondo. L'esordio in viola contro i rivali di sempre della Juventus mi ha regalato una sensazione incredibile. - continua Chiesa - Mi auguro di lasciare il segno con l'Italia, per me sarà un grande onore e un'esperienza incredibile: andiamo in Corea del sud per vincere la coppa del mondo under 20".