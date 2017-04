Juve, Barzagli: "Che rischio, contro il Napoli mai staccare la spina"

Risultato finale: Napoli-Juventus 3-2.

© foto di Federico De Luca

Andrea Barzagli, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo rischiato, contro il Napoli non si può mai staccare la spina, c'è sempre da soffrire. Avevamo la partita in mano, abbiamo giocato meglio di domenica, siamo stati bravi. Higuain? Fa parte del gioco. Sappiamo che è un grande bomber e siamo contenti per lui, poi che ha segnato al Napoli capita, l'importante è che segni. E' normale che nel calcio si parli e che della Juventus si parli sempre, noi restiamo concentrati, stiamo facendo una grande stagione".