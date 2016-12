Juve, Higuain: “Ronaldo il migliore di sempre. Dybala e Messi si somigliano”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso il microfono di Premium Sport, l’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato di quando era ragazzo e guardava la Serie A. “Da ragazzo - ha detto il Pipita - guardavo tanto il calcio italiano, dove giocavano grandi attaccanti come Trezeguet, Batistuta, Crespo e Montella. E poi c’era il migliore di tutti i tempi che per me è Ronaldo”.

L’ex attaccante del Napoli ha parlato anche di Dybala e Messi: “Si somigliano molto. Messi è migliore e lo dimostra giorno dopo giorno. Paulo è ancora giovane, ha 23 anni e dipenderà tutto da lui. Ha tutte le caratteristiche per diventare un top player ma dipende solo da lui: dovrà avere una grande forza mentale. Quando arrivi così velocemente ad alti livelli non è facile restarci per molti anni. Ci saranno molti alti e bassi, dovrà sempre mantenere un equilibrio e non ascoltare le critiche e gli elogi. Arrivare nell’elite il prima possibile è un vantaggio perché si impara a crescere velocemente e poi giochi subito con giocatore di grande livello”, ha detto l’argentino ex Real Madrid.