Juve, Higuain risponde alle critiche: “Giochiamo male? Non c’è pazienza”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gonzalo Higuain risponde alle critiche. La Juventus è accusata di non avere un bel gioco, mentre il Pipita ha detto al microfono di Premium Sport: “Nel calcio non c’è più pazienza. Si vuole tutto subito. Se si prendono tre giocatori di grande qualità, tutti si aspettano che si vinca sempre 8-0. Siamo arrivati io, Pjanic e Benatia ma siamo giocatori che ci stiamo adattando a un ambiente e a compagni nuovi, non siamo robot. Poi sicuramente possiamo migliorare ma stiamo vincendo: dobbiamo migliorare ma di poco”.